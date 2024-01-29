Кунгур, Пермский край, 29 января, 2024, 18:43 — ИА Регнум. В городе Кунгуре Пермского края мужчина в присутствии ребёнка сбросил с пятого этажа кота и собаку. Об этом 29 января сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл в ноябре 2023 года. Неоднократно судимый 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ссоры со своей сожительницей сбросил кота и щенка с балкона квартиры на пятом этаже.

В результате падения щенок погиб. При этом факт жестокого обращения с животными произошёл на глазах малолетнего ребёнка женщины.

Отмечается, что мужчина предстанет перед судом. Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Абинске Краснодарского края против 69-летней пенсионерки возбудили уголовное дело за попытку утопить щенков. Она посадила животных в коробку, обмотала её скотчем и бросила в воду. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В конце декабря 2023 года в Екатеринбурге местная жительница призналась, что выкинула в контейнер для мусора породистого только что родившегося щенка. По её словам, она решила, что он умер, а когда выбросила пакет с собакой в мусор, услышала писк. Женщина сначала сообщила, что только что нашла животное, но затем призналась, что сама его выбросила. Щенка передали в добрые руки.