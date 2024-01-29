Киев, 29 января, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Украинский футболист Сергей Рожок, вступивший в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ), ликвидирован в зоне спецоперации, сообщает «Страна. ua» со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Соцсети Сергей Рожок

Издание отмечает, что он погиб 24 января 2024 года, ему было 37 лет.

Сергей Рожок был воспитанником киевского футбольного клуба «Динамо», играл также за футбольные клубы «Таврия», «Днепр», «Закорпатье», «Оболонь».

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года в ходе боевых действий в районе Артёмовска был уничтожен воевавший на стороне ВСУ бывший профессиональный спортсмен 30-летний Александр Онищенко. Он был мастером спорта Украины по боксу, чемпионом страны среди юношей и юниоров, входил в состав сборной.

Также в боях в Артёмовске российская армия ликвидировала украинского спортсмена-легкоатлета 23-летнего Богдана Ходаковского, экс-чемпиона страны по прыжкам с шестом. Он добровольно пошёл в ряды ВСУ, был снайпером.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ теряют каждый день примерно по 1200 бойцов убитыми и ранеными из-за успешно организованной активной обороны российских войск в зоне спецоперации. По его оценке, Россия в течение двух месяцев ещё больше нарастит поставки вооружений в зону СВО, а Украина уже не сможет догнать её по темпам выпуска.

19 декабря 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. человек.