Москва, 29 января, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Кота Маркиза отстранили от работы в московской библиотеке № 248-1 после жалобы на него одного из посетителей — местного пенсионера. До этого Маркиз восемь лет помогал сотрудникам учреждения встречать и развлекать гостей, рассказала заведующая библиотекой Елена Акинова.

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«Игорь Васильевич пишет на нас жалобы около двух лет. Всё началось с того, что я не дала ему в библиотеке выпить. Сначала он придирался ко мне, потом к моим сотрудникам и с сентября начал придираться к коту Маркизу. Наше руководство пошло у него на поводу», — цитирует рассказ Акиновой «Подъём».

Заведующая объяснила, что после распоряжения руководства Маркиза из библиотеки забрали на передержку.

«Читатели возмущаются, что кота убрали из библиотеки. За эти годы он сильно привык к этому месту. Жалоб на Маркиза никогда не поступало. Он у нас привит, с медкнижкой. Чистый кот, хороший, добрый. Все дети на творческой мастерской его просто обожают и очень скучают без него», —сказала она.

Чтобы вернуть сотрудника Маркиза в библиотеку, персонал и посетители собирают подписи в поддержку кота, добавила заведующая.

«Уже сто пятьдесят подписей собрали. Есть все документы, всё в наличии», — подтвердила Елена Акинова.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении проводницы выбросившей кота Твикса из вагона возбудили уголовное дело.

Инцидент произошёл 11 января. Проводница поезда, который следовал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург высадила из вагона во время стоянки в Кирове кота Твикса. Она приняла его за бродячего. Но животное путешествовало вместе со своими хозяевами. Они оформила на кота билет. Твикс вылез из переноски и незамеченным выбрался из купе. История вызвала широкий резонанс в СМИ и соцсетях. 20 января после долгих поисков его нашли мёртвым.