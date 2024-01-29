Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства России и Белоруссии.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии

Документ был подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге 29 января.

Вместе с тем главы России и Белоруссии утвердили стратегию научно-технического развития, план развития Союзного государства, а также декрет о единой промышленной политике.

29 января Лукашенко вместе с Путиным принял участие в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

В ходе заседания Лукашенко отметил важность усиления позиционирования Союзного государства России и Белоруссии на международной арене, как это делается с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По его словам, декрет ВГС Союзного государства усилит признание технологических операций в Белоруссии и России.

Как передавало ИА Регнум, 27 января Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Он принял участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Лидеры двух стран приняли участие том числе в открытии нового мемориала в Гатчинском районе Ленинградской области.

28 января президенты России и Белоруссии провели двустороннюю встречу. Обсуждались совместные экономические проекты, ситуация в зоне проведения специальной военной операции России на Украине и некоторые другие вопросы.