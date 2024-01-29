Челябинск, 29 января, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Яркие вспышки наблюдали жители Челябинска к северо-западу от города. Кадры с необычным свечением появились 29 января в соцсетях.

Кадр из видео

«Странное свечение только что произошло в северо-западном направлении Челябинска», — написал председатель Общественной палаты Челябинской области Николей Дейнеко в Telegram-канале.

Он разместил в канале короткое видео с голубоватым свечением.

Жители посёлка Красное Поле в Сосновском районе, прилегающем к областному центру, сообщили в группе населённого пункта в соцсети «ВКонтакте», что после вспышек остались без электричества. Некоторые предположили, что произошла авария.

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По словам одной из жительниц Красного Поля, позвонившей в компанию «Россети Урал», электроснабжения также нет в деревне Моховички и посёлке Прудный. Восстановить его пообещали к 21:00 по местному времени (19:00 мск).

Крупная авария, оставившая без света, отопления и воды несколько микрорайонов к западу от Челябинска, также произошла в Сосновском районе в ноябре 2023 года.