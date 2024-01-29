Оттава, 29 января, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Власти Канады вмешиваются в президентские выборы в США и одновременно с этим сами себя запугивают развитием событий в соседнем государстве, заявила 29 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

Она напомнила, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо создал специальную рабочую группу по вопросу о выборах в США, а руководители этой группы в своих заявлениях недвусмысленно выражают опасения по поводу возможной победы Дональда Трампа.

«Типичное вмешательство в выборы. И, надо сказать, давление на аудиторию уже приносит свои плоды», — отметила Захарова.

Она напомнила, что по данным проведённых в Канаде социологических опросов около двух третей граждан страны опасаются за будущее американской демократии в случае победы Трампа, а около половины респондентов считают, что США превращаются в авторитарное государство.

«Но больше всех испугались канадские дипломаты. Они через свой профсоюз — и я не шучу — требуют надбавки за работу в сложной внутриполитической обстановке Соединённых Штатов», — отметила официальный представитель МИД РФ.

При этом власти США называют условия дипломатической службы в Москве сопоставимыми по сложности с Афганистаном и Гвинеей, и с этими оценками, вероятно, согласны и в МИД Канады, но ехать канадские дипломаты отказываются именно в США, написала Захарова, добавив, что «маразм англосаксов крепчает».

Как передавало ИА Регнум ранее, власти Канады в ноябре 2023 года ввели санкции ещё против шести юридических и девяти физических лиц из России. В санкционный список были включены, в частности, газета «Известия» и телеканал РЕН ТВ. Захарова, комментируя это решение, отметила, что оно не удивляет, поскольку принявшие это решение ранее показали своё лицо, аплодируя нацистам на заседании парламента.

В апреле 2023 года, комментируя намерение действующего президента США Джозефа Байдена баллотироваться на второй срок, Захарова отметила, что Москва будет действовать исходя из практических шагов Вашингтона в реальной политике.