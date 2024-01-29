Москва, 29 января, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Владелец бренда «Олейна» Карен Ванецян, объявленный в розыск в Армении, задержан в Москве на Арбате, сообщает 29 января Telegram-канал «112».

Евгений Биятов/РИА Новости

На родине основного владельца холдинга Exoil Group ищут за отмывание денег с использованием должностных полномочий. По данным следствия, Ванецян незаконно получил в пользование имущество на 14,5 млрд драмов, что соответствует примерно 3,5 млрд рублей.

«Беглеца вычислили при непосредственном участии группы видеомониторинга московского ГУ МВД и поместили под арест», — говорится в сообщении.

Правоохранителям Ванецян заявил, что он нигде не работает и живёт в небольшом городке в Липецкой области. Однако менее чем год назад, как сообщало ИА Регнум, Ванецян стал владельцем бренда подсолнечного масла «Олейна» и бизнеса, принадлежавшего одному из крупнейших в мире агротрейдеров Bunge.

Задержанный бизнесмен приходится родным братом бывшему директору Службы нацбезопасности Армении Артуру Ванецяну.