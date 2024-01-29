Вашингтон, 29 января, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и чиновники его администрации обсуждали «значительный военный ответ» проиранским группировкам на удар по военной базе США на границе Иордании и Сирии, сообщил 29 января портал Axios со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По его данным, встреча прошла 28 января, в консультациях дистанционно участвовал директор ЦРУ Уильям Бернс. Портал отмечает, что Белый дом и Пентагон пытаются выбрать такую опцию, которая позволила бы сдержать растущий риск региональной войны.

Тем не менее, подчеркивает Axios, администрация Байдена испытывает давление со стороны республиканцев, некоторые из которых требуют нанести удары по Ирану.

С таким предложением, в частности, выступила сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм. По мнению сенатора, в противном случае нападения на американские военные базы продолжатся, так как усилия главы Пентагона Ллойда Остина в вопросе защиты американских военных потерпели крах.

Как передавало ИА Регнум, 28 января беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании, погибли трое американских военнослужащих. Позднее телеканал Al Jazeera сообщил, что число пострадавших при атаке беспилотника увеличилось до 34. По данным телеканала CNN, восемь военных удалось эвакуировать для оказания им медицинской помощи.

Агентство Bloomberg ранее уточняло, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку беспилотника на американскую военную базу на Ближнем Востоке, в том числе не исключена возможность начала секретной операции против Ирана.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, в свою очередь, заявил 29 января, что США дадут ответ на атаку на американские войска на Ближнем Востоке, однако не хотят войны с Ираном.