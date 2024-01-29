Москва, 29 января, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Главным режиссёром Государственного академического Малого театра назначен заслуженный артист РФ, актёр и режиссер Алексей Дубровский. Об этом 29 января сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале.

Владимир Федоренко / РИА Новости Актёр и режиссер Алексей Дубровский

«После ряда встреч, обсуждений с руководством и коллективом Государственного академического Малого театра было принято общее решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссёром», — написала Любимова.

Она отметила, что Дубровский имеет за плечами огромный опыт работы в Малом театре. Он поступил в труппу в 2013 году и долгие годы работал вместе с Юрием Соломиным, будучи его заместителем по творческим вопросам.

Министр выразила уверенность, что на посту главного режиссера Дубровский сможет сохранить уникальные традиции Малого театра.

Как передавало ИА Регнум, Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин ушёл из жизни 11 января в возрасте 88 лет. Незадолго до смерти он перенёс инсульт. Внучка Александра рассказала, что Соломин «ушёл тихо, во сне». Причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста. Министр культуры Ольга Любимова назвала смерть Соломина огромной утратой для всей страны. Она отметила, что у всех в памяти останется великолепное исполнение Соломиным роли капитана Кольцова в картине «Адъютант его превосходительства».