Москва, 29 января, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Белоруссия и Россия договорились увеличить пропускную способность Октябрьской железной дороги в направлении Санкт-Петербурга, заявил 29 января президент республики Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Белоруссии.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Мы с [президентом России] Владимиром Владимировичем [Путиным] месяца три назад обсуждали эту проблему и приняли решение, что Октябрьская железная дорога в направлении Питера должна более интенсивно работать», — заявил он.

Лукашенко добавил, что для увеличения объёмов железнодорожной доставки грузов в порты Петербурга необходимы на первом этапе и «небольшие деньги, и небольшая работа, чтобы разъезды восстановить».

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском.

Также глава государства на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра заявил, что настало время для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Он отметил, что это не только сократит время доставки пассажиров, но также освободит действующую линию для перевозки дополнительных грузов, что благоприятно скажется на экономике.