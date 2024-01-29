Тбилиси, 29 января, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе рассматривается в качестве кандидата в премьер-министры Грузии на смену ушедшего в отставку премьера Ираклия Гарибашвили. Об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе в эфире телеканала «Имеди».

РИА Новости/ Sputnik/Александр Имедашвили Ираклий Кобахидзе

«Команда провела собеседование. На посту премьер-министра рассматривается кандидатура Ираклия Кобахидзе», — заявил Талаквадзе, поблагодарив Гарибашвили за работу на посту премьера.

Вице-спикер добавил, что в ближайшее время состоится заседание политсовета партии, а 1 февраля будет организован съезд, на котором члены партии официально оформят кандидатуру Кобахидзе.

Как передавало ИА Регнум, 29 января премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил о своём уходе в отставку. Гарибашвили отметил, что получил предложение возглавить правящую в стране партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и намерен это предложение принять.

Перед этим грузинский телеканал «Имеди» сообщал, что Гарибашвили и глава правящей партии Ираклий Кобахидзе на ближайшем съезде организации 1 февраля поменяются должностями.

По данным телеканала, решение было принято 24 января на заседании политсовета партии. Кобахидзе, помимо поста премьер-министра, также займёт должность политического секретаря партии.

Законодательство страны предполагает, что в случае ухода премьер-министра со своего поста правительство также уходит в отставку, а правящая партия должна выдвинуть нового кандидата в премьеры. Тот, в свою очередь, должен сформировать новый состав правительства и направить его на утверждение в парламент Грузии.

В 2023 году Кобахидзе рассказал, что руководство киевского режима призывало Грузию открыть второй фронт против России. По его словам, с таким призывами выступали, в частности, советник главы офиса президента УкраиныМихаил Подоляк и секретарь Совета национальной безопасности и обороны этой страны Алексей Данилов. Международное сообщество должно знать об этих просьбах Киева, отметил Кобахидзе.