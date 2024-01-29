Путин удивился толщине папки с документами для подписания
Путин эмоционально отреагировал на объём папки с документами для подписания
Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин удивился толщине папки с документами, подготовленными для подписания на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. Трансляция доступна на сайте Кремля.
На кадрах видно, как президент придвигает к себе толстую коричневую папку, с усилием приподнимает её и передаёт дальше. При этом у него удивлённое выражение лица.
Заседание проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге с участием президентов России и Белоруссии. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на заседании планируется утвердить документ об основных направлениях реализации Договора о создании Союзного государства, а также подвести итоги работы за трёхлетний период.
Как сообщало ИА Регнум, Путин сам управляет автомобилем, в котором он и президент Белоруссии Александр Лукашенко перемещаются по посёлку Стрельня, где находится Константиновский дворец.