Москва, 29 января, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Заработная плата всех сотрудников группы «ФосАгро» вырастет на 15% с 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе компании, напомнив, что в «ФосАгро» работают 23 тысячи человек. Всего же за последние три года средняя заработная плата на предприятиях компании уже увеличилась на 60%.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Как отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, индексация стала возможной благодаря высоким производственным и экономическим результатам деятельности компании. Она позволит укрепить материальное благополучие работников и станет важным стимулом для дальнейшего повышения производительности компании, которая за последние 10 лет выросла в 2,6 раза. «Высокопрофессиональный трудовой коллектив — главная ценность компании. Мы обеспечиваем комфортные и безопасные условия труда и достойную заработную плату. Рейтинги, опубликованные авторитетными агентствами и деловыми СМИ, свидетельствуют, что «ФосАгро» входит в число лучших работодателей страны», — сказал Михаил Рыбников.

На предприятиях компании действует гибкая система мотивации и премирования, основанная на выполнении и перевыполнении плановых производственных показателей. Ежегодно всем сотрудникам группы выплачиваются премии к двум главным профессиональным праздникам «ФосАгро» — Дню химика и Дню горняка. Так, в 2023 году каждому сотруднику в сумме было выплачено по 100 тысяч рублей, ветеранам предприятий — по 20 тысяч рублей.

Как отметили в «ФосАгро», основой социальных гарантий для работников компании остаются коллективные договоры, обязательные для выполнения на всех предприятиях группы. С 1 сентября 2023 года в «ФосАгро» были обновлены условия договоров — расширен перечень льгот и социальных гарантий работникам, возросло материальное наполнение их положений. Все работники предприятий «ФосАгро» обеспечены медицинской помощью в рамках программы добровольного медицинского страхования, действуют программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников и ветеранов компании. На всех предприятиях функционируют бесплатные современные физкультурно-спортивные объекты, центры корпоративного питания, музейные и интерактивно-познавательные комплексы.

Высоко востребована корпоративная жилищная программа, благодаря которой почти 3 тысячи семей работников «ФосАгро» улучшили свои жилищные условия. По мнению ряда экспертов, колдоговоры «ФосАгро» на сегодня являются лучшими в отрасли и рекомендованы как пример для тиражирования. Компания уделяет большое внимание финансированию благотворительных и социальных проектов и только за последние два года направила на эти цели более 25 млрд рублей.