Калининград, 29 января, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Калиниградской области обнаружили у трёх жителей карты местности, в которых содержались секретные сведения, составляющие государственную тайну. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сотрудниками органов безопасности в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирован факт незаконного получения и хранения фигурантами карт местности Калининградской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. В результате экспертизы, проведенной специалистами штаба Балтийского флота, установлено, что в картографических материалах содержатся достоверные и секретные данные», — говорится в сообщении.

Пресс-служба регионального УФСБ добавила, что уголовное дело спецслужбы возбуждать не стали, а ограничились официальным предостережением.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ задержала двоих россиян за передачу Украине данных о частях армии РФ. Их задержали в Ростове-на-Дону. Как полагает следствие, они сами вышли на контакт с Киевом.

Ранее ФСБ проинформировала о задержании в Кемеровской области жителя города Новокузнецка, подозреваемого в государственной измене. Он финансировал ВСУ, помогая приобретать военное снаряжение.