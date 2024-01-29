Ужгород, Украина, 29 января, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Венгрия не требует от Украины каких-то новых прав для венгерского меньшинства, но считает, что его права, существовавшие до 2015 года, должны быть полностью восстановлены, заявил 29 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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«Я хотел бы сразу оговориться, что правительство Венгрии никогда не просило о каких-либо правах для закарпатских венгров, которых не существовало бы до 2015 года. Мы собираемся обратиться к вам с просьбой, выполнение которой позволит нам вернуться к ситуации с правами, существовавшей до 2015 года», — сказал он на встрече с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде Закарпатской области.

Как передавало ИА Регнум, лидер венгерской партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи 28 января заявил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатскую область в случае распада Украины. При этом он подчеркнул, что путём к завершению конфликта на Украине станут прекращение огня и переговоры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Тороцкаи, порекомендовал журналистам обращаться по этому вопросу к «ультраправым».

Закарпатская область граничит на юго-западе с Венгрией, на юге — с Румынией, на северо-западе — со Словакией и на севере — с Польшей.