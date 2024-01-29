Дамаск, 29 января, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Отряды шиитов, которые входят в движение «Исламское сопротивление Ирака», обстреляли военную базу США в Эш-Шаддади на юге Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что по американской базе в сирийской провинции Хасеке было выпущено несколько ракет.

Вместе с тем агентство Tasnim сообщает, что ВВС Израиля атаковали пригород сирийского города Сейида-Зейнаба. По данным издания, там располагается штаб иранских советников «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Предварительно Израиль нанёс три ракетных удара по военному объекту. Помимо этого, израильские военные атаковали шиитский лагерь в районе Акраба недалеко от Дамаска, добавили в Tasnim.

Местные СМИ также сообщили о взрывах, которые прозвучали в сирийской столице. Столичное радио Sham FM при этом проинформировало о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) Сирии.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день министерство обороны САР заявило, что в результате авиаударов, нанесённых ВВС Израиля по ряду позиций к югу от сирийской столицы Дамаска, погибли несколько мирных жителей.

В ведомстве тогда отметили, что 29 января Израиль совершил «воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот», нанеся удары по ряду пунктов к югу от Дамаска.

Ранее, 20 января, телеканал Al Hadath со ссылкой на медицинские источники в Дамаске сообщил, что не менее десяти мирных жителей погибли при ударе израильских ВВС по жилому кварталу на западе сирийской столицы Дамаска. Отмечалось, что удар был нанесён по одному из домов на проспекте Меззе, который находится недалеко от посольства Ирана.

До этого, 2 января, министерство обороны Сирии сообщило о воздушном ударе по Дамаску со стороны Израиля. В оборонном ведомстве тогда уточнили, что удары были нанесены рано утром со стороны Голанских высот по «ряду позиций в пригороде Дамаска», в результате причинён материальный ущерб.