Киев, 29 января, 2024, 16:43 — ИА Регнум. На Украине тарифы на электроэнергию вырастут в два раза. Об этом 29 января заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк в интервью украинскому изданию «Телеграф».

Алексей Куденко /РИА Новости

Отвечая на вопрос о росте цен на электричество, он отметил, что цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр, то есть будет чуть меньше шести гривен (около 14,3 рубля) за киловатт-час.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября 2023 года глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что общий долг Украины на рынке электрической энергии превысил отметку в 60 млрд гривен (1,6 млрд долларов). Он отметил, что расчёты относительно тарифов на электроэнергию на 2024 год уже переданы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.