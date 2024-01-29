Краснодар, 29 января, 2024, 16:31 — ИА Регнум. В Краснодаре задержали отвергнутого мужа, который из ревности заложил взрывное устройство сопернику под основание машины, рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл 27 января. Новый возлюбленный жительницы Краснодара, 57-летний Александр услышал странный хлопок под машиной во время движения. Осмотрев авто, он заподозрил, что взорвалось самодельное взрывное устройство. Сам мужчина не пострадал.

Сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия составные части бомбы, которые уже направили на экспертизу. Вскоре задержали и подозреваемого — 62-летнего Анатолия, бывшего супруга возлюбленной Александра. На допросе мужчина сознался в совершении преступления. По его словам, решиться на такое он смог из-за ревности после того, как супруга ушла к другому.

«Компоненты к изготовлению взрывного устройства приобретал в интернете и изготовил сам. Мотив преступления — ревность», — рассказал источник.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 3 ст. 213 УК РФ). В настоящее время Анатолия отпустили под подписку о невыезде.

В октябре 2023 года ИА Регнум писало, что инспектор ДПС из Волгоградской области из ревности избил бывшую жену и её сожителя. Инспектор пришёл домой к сопернику и избил его, переломав несколько рёбер. Избил полицейский и бывшую супругу. У неё тоже диагностировали переломы рёбер.