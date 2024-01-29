Дамаск, 29 января, 2024, 16:23 — ИА Регнум. В результате авиаударов, нанесённых ВВС Израиля по ряду позиций к югу от сирийской столицы Дамаска, погибли несколько мирных жителей, заявило 29 января министерство обороны САР.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что 29 января Израиль совершил «воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот», нанеся удары по ряду пунктов к югу от Дамаска.

«В результате несколько мирных жителей погибли и ранены, нанесён некоторый материальный ущерб», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 20 января телеканал Al Hadath со ссылкой на медицинские источники в Дамаске сообщил, что не менее десяти мирных жителей погибли при ударе израильских ВВС по жилому кварталу на западе сирийской столицы Дамаска. Отмечалось, что удар был нанесён по одному из домов на проспекте Меззе, который находится недалеко от посольства Ирана.

2 января министерство обороны Сирии сообщило о воздушном ударе по Дамаску со стороны Израиля. В оборонном ведомстве тогда уточнили, что удары были нанесены рано утром со стороны Голанских высот по «ряду позиций в пригороде Дамаска», в результате причинён материальный ущерб.