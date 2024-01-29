Вашингтон, 29 января, 2024, 16:25 — ИА Регнум. США дадут ответ на атаку на американские войска на Ближнем Востоке, однако не хотят войны с Ираном, заявил 29 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в эфире телеканала NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы, безусловно, это сделаем в то время и тем способом, который посчитаем подходящим», — сказал он.

Вместе с тем на вопрос о том, готов ли Вашингтон нанести удар по иранской территории, Кирби заявил, что США не хотят войны с Ираном.

«Мы не ищем войны с Ираном и не хотим эскалации конфликта в регионе», — сказал он.

Кирби добавил, что США хотят, чтобы регион Ближнего Востока был стабильным и процветающим и чтобы атаки на американских военных прекратились.

Как передавало ИА Регнум, 28 января беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании, погибли трое американских военнослужащих. Позднее телеканал Al Jazeera сообщил, что число пострадавших при атаке беспилотника увеличилось до 34. По данным телеканала CNN, восемь военных удалось эвакуировать для оказания им медицинской помощи.

Ранее агентство Bloomberg уточняло, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку беспилотника на американскую военную базу на Ближнем Востоке, в том числе не исключена возможность начала секретной операции против Ирана.

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм после атаки по одной из американских баз на Ближнем Востоке призвал администрацию президента США Джо Байдена нанести удары по территории Ирана. По мнению сенатора, в противном случае нападения на американские военные базы продолжатся, так как усилия главы Пентагона Ллойда Остина в вопросе защиты американских военных потерпели крах.

В свою очередь, американский журналист и экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал сумасшедшими американских сенаторов, призывающих власти США нанести удары по объектам на территории Ирана из-за якобы связи иранских властей с йеменскими хуситами.