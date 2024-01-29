Донецк, 29 января, 2024, 16:14 — ИА Регнум. При обстреле Калининского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли три мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

ИА Регнум

«По предварительным данным, в результате обстрела Калининского района есть трое погибших и один раненый. Анкетные данные уточняются», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило, что при обстреле украинской армией Горловки 28 января пострадали две женщины.

По данным СЦКК, на Отечественной улице получила ранение женщина 1975 года рождения. Также пострадала жительница города 1977 года рождения на Ремесленной улице.

Неделей ранее, утром 21 января, украинская армия обстреляла Кировский район Донецка из артиллерии калибра 152 и 155 мм. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик.

Позднее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что при обстрелах территории региона со стороны ВСУ в воскресенье погибли 28 человек. Он уточнил, что многие пострадавшие при ударе ВСУ по рынку в Донецке, включая детей, получили проникающие ранения в области жизненно важных органов, у некоторых — травматическая ампутация конечностей.

Вместе с тем генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удары ВСУ по Донецку. Он напомнил, что международное гуманитарное право запрещает атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры.