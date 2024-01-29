Москва, 29 января, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Турцию в феврале, сообщил 29 января журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Алексей Даничев / РИА Новости Помощник президента РФ Юрий Ушаков

«Да, готовится визит», — ответил Ушаков на вопрос о том, состоится ли в феврале визит Путина в Турцию.

Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил «РИА Новости», что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерены обсудить ситуацию на Украине и зерновую сделку. Он отметил, что лидеры также могут обсудить региональную повестку и двусторонние вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 января заверил, что Кремль своевременно сообщит о возможном визите Путина в Турцию. Перед этим газета Türkiye со ссылкой на источники написала, что Путин может приехать в Анкару 12 февраля.