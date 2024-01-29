Брюссель, 29 января, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Совет Евросоюза утвердил решение о продлении на до 31 июля 2024 года введённых в 2014 году экономических санкций против России, сообщается 29 января на сайте ЕС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Санкции продлены на шесть месяцев, до 31 июля 2024 года», — говорится в сообщении.

В Совете ЕС отметили, что впервые ограничительные меры были введены в 2014 году в ответ «на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине».

Последний раз они продлевались в конце июля 2023 года и действуют до 31 января 2024-го.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что из-за введённых странами коллективного Запада антироссийских санкций мир не рухнул, а у компаний из России появились новые направления развития.

Глава государства также отмечал, что расчёт западных компаний на то, что с их уходом российская экономика рухнет, не оправдался. По словам российского лидера, участники экономической деятельности в России подросли и окрепли, наработали связи во всём мире, у них появился свой уровень культуры. Они легко и просто заменили тех, кто покинул РФ.

В октябре 2023 года Путин заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. 11 января в ходе встречи с предпринимателями в Хабаровске президент отметил, что по итогам 2023 года российская экономика обогнала Германию и заняла пятое место в мире и первое в Европе вопреки тому, что Запад пытается «душить и давить» Россию со всех сторон.