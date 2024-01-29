Ушаков заявил о готовности РФ к переговорам по украинскому конфликту
Ушаков: Россия готова к переговорам по Украине, но не с кем разговаривать
Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Москва остаётся готовой к обсуждению вопросов по урегулированию украинского конфликта, но Киев сам себе запретил вести переговоры. Об этом 29 января заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он назвал неправильными сообщения в западной прессе, что от России исходит всё больше сигналов о готовности к переговорам с Украиной.
«Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности и говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали», — сказал Ушаков.
Он добавил, что Россия и сейчас готова к переговорам, но разговаривать не с кем, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры.
Как ранее сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Bloomberg заявил, что Москва была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что если поставленные цели не будут достигнуты в результате переговоров, то Вооружённые силы России продолжат проведение специальной военной операции.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич также подчеркнул, что Москва всегда была готова к политико-дипломатическому процессу с целью решения украинского вопроса. При этом он подчеркнул, что наиболее важным является исключение возможности возникновения нового конфликта в будущем.
Глава киевского режима Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года подписал указ о запрете вести мирные переговоры с Москвой. При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что страна никогда не отказывалась от диалога с Украиной.