Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Москва остаётся готовой к обсуждению вопросов по урегулированию украинского конфликта, но Киев сам себе запретил вести переговоры. Об этом 29 января заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он назвал неправильными сообщения в западной прессе, что от России исходит всё больше сигналов о готовности к переговорам с Украиной.

«Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности и говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали», — сказал Ушаков.

Он добавил, что Россия и сейчас готова к переговорам, но разговаривать не с кем, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры.

Как ранее сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Bloomberg заявил, что Москва была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что если поставленные цели не будут достигнуты в результате переговоров, то Вооружённые силы России продолжат проведение специальной военной операции.

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич также подчеркнул, что Москва всегда была готова к политико-дипломатическому процессу с целью решения украинского вопроса. При этом он подчеркнул, что наиболее важным является исключение возможности возникновения нового конфликта в будущем.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года подписал указ о запрете вести мирные переговоры с Москвой. При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что страна никогда не отказывалась от диалога с Украиной.