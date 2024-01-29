Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным совместную работу стран в Африке. Об этом белорусский лидер сообщил 29 января на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Обсуждали мы и экономические проблемы, работу на Азиатском континенте, особенно работу в Африке, куда нас зовут. Владимир Владимирович знает, мы согласовывали мои поездки в Африку. Они действительно нас там ждут», — сказал Лукашенко.

Как предавало ИА Регнум, ранее помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи заявляла, что США опасаются сотрудничества африканских стран с Россией, поскольку это якобы «создаст большие сложности».

Ряд стран Глобального Юга 14 января на встрече в швейцарском Давосе по так называемой «формуле мира», выдвинутой Киевом, подчеркнул необходимость учитывать озабоченности со стороны России. В числе стран Юга оказались Бразилия и Южно-Африканская Республика, принимавшие в обсуждениях особенно активное участие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Запад пыталась использовать встречу в швейцарском Давосе для перетягивания на сторону Украины государств Глобального Юга и Востока через обман и шантаж.

Вместе с тем, по словам Захаровой, Москва убеждена, что страны Азии, Африки и Латинской Америки, имеющие хорошие отношения с Россией, полностью осознают реальное положение дел и не дадут вовлечь себя в откровенно антироссийские инициативы.