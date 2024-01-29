Москва, 29 января, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Журналист МИА «Россия сегодня» из Латвии Алексейс Стефановс, преследуемый Ригой за освещение преступлений киевского режима в Донбассе, получил паспорт гражданина России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Кадр из видео Журналист МИА «Россия сегодня» из Латвии Алексейс Стефановс

«Только что мои коллеги из миграционного подразделения московского главка вручили паспорт гражданина Российской Федерации прибывшему из Латвии журналисту. Алексейс Стефановс с 2016 года — журналист МИА «Россия сегодня», редакции «Sputnik — Ближнее зарубежье и страны Балтии». В 2022 году работал в зоне СВО. Его жена и сын — граждане России», — говорится в сообщении.

Служба безопасности Латвии объявила Алексейса Стефановса в розыск за его гражданскую позицию и публичное освещение преступлений киевского режима после публикации статьи «Один день из жизни Донецка: репортаж под грохот «прилётов», добавила Волк.

«Когда Алексейс Стефановс заявил о своем желании стать гражданином России, сотрудники УВМ ГУ МВД России по г. Москве оказали ему консультативную и практическую помощь в ускоренном оформлении необходимых документов», — уточнила представитель МВД России.

Торжественное вручение документа вместе с принесением присяги состоялось в управлении по вопросам миграции московского главка в присутствии коллег Алексейса Стефановса, добавила Ирина Волк.

Как передавало ИА Регнум, американский защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл получил паспорт России. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Бреннану Менеллу российского гражданства. В середине апреля 25-летний американский спортсмен продлил контракт со столичным клубом, подписав соглашение на три года.

Также паспорт гражданина России получил боксёр из США Кевин Джонсон. На вручение он пришёл в футболке с изображением президента России Владимира Путина.