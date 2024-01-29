Латвийский журналист получил паспорт РФ
МВД России: латвийский журналист, который работал в зоне СВО, получил паспорт РФ
Москва, 29 января, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Журналист МИА «Россия сегодня» из Латвии Алексейс Стефановс, преследуемый Ригой за освещение преступлений киевского режима в Донбассе, получил паспорт гражданина России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
«Только что мои коллеги из миграционного подразделения московского главка вручили паспорт гражданина Российской Федерации прибывшему из Латвии журналисту. Алексейс Стефановс с 2016 года — журналист МИА «Россия сегодня», редакции «Sputnik — Ближнее зарубежье и страны Балтии». В 2022 году работал в зоне СВО. Его жена и сын — граждане России», — говорится в сообщении.
Служба безопасности Латвии объявила Алексейса Стефановса в розыск за его гражданскую позицию и публичное освещение преступлений киевского режима после публикации статьи «Один день из жизни Донецка: репортаж под грохот «прилётов», добавила Волк.
«Когда Алексейс Стефановс заявил о своем желании стать гражданином России, сотрудники УВМ ГУ МВД России по г. Москве оказали ему консультативную и практическую помощь в ускоренном оформлении необходимых документов», — уточнила представитель МВД России.
Торжественное вручение документа вместе с принесением присяги состоялось в управлении по вопросам миграции московского главка в присутствии коллег Алексейса Стефановса, добавила Ирина Волк.
Как передавало ИА Регнум, американский защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл получил паспорт России. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Бреннану Менеллу российского гражданства. В середине апреля 25-летний американский спортсмен продлил контракт со столичным клубом, подписав соглашение на три года.
Также паспорт гражданина России получил боксёр из США Кевин Джонсон. На вручение он пришёл в футболке с изображением президента России Владимира Путина.