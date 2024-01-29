Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Необходимо усилить позиционирование Союзного государства России и Белоруссии на международной арене, как это делается с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко 29 января на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Санкт-Петербурге с участием президента РФ Владимира Путина.

РИА Новости/Павел Бедняков Александр Лукашенко

«Важно усилить международное позиционирование нашего союза, как это мы пытаемся сделать с ЕАЭС», — сказал Лукашенко.

По его словам, декрет ВГС Союзного государства усилит признание технологических операций в Белоруссии и России.

27 января Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Он принял участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию освобождения Ленинграда от нацистской блокады, а 29 января вместе с Путиным примет участие в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Владимир Путин заявил, что Союзное государство (СГ) является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве. Он также отметил, что Союзное государство России и Белоруссии укрепляет их оборонный потенциал.

Президент РФ тогда обратил особое внимание на достижение цели по обеспечению равенства прав российских и белорусских граждан в здравоохранении, образовании, пенсионной и социальной сферах. Ещё одним важным аспектом он назвал равные возможности выбора места жительства и работы в Белоруссии и РФ.

Путин выразил уверенность в способности Союзного государства преодолеть все трудности и преграды, расширять связи и заботиться о коренных интересах братских народов стран.