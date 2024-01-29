Белгород, 29 января, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Украинский дрон-камикадзе атаковал село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области и повредил линию газоснабжения. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 29 января в Telegram-канале.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«В результате взрыва пострадавших нет, повреждена линия газоснабжения и легковой автомобиль», — написал Гладков.

Он добавил, что в ближайшее время оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий атаки.

Ранее в этот же день ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка в Грайворонском районе. В результате пострадала женщина, она получила порезы от осколков стекла.

Как сообщало ИА Регнум, города и сёла приграничной Белгородской области регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Так, 28 января дрон-камикадзе атаковал экскаватор в Краснояружском районе. При взрыве пострадал рабочий, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.