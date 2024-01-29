Киев, 29 января, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Каждый пятый военный ВСУ прошёл военную подготовку в зарубежных странах, заявил командующий подготовкой командования Сухопутных войск украинской армии генерал-майор Виктор Николюк в интервью «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА Регнум

«Если анализировать, сколько [украинских военных] было подготовлено за границей и на территории нашего государства, то это, скажем так, 20% — за границей, остальные здесь подготовлены», — сказал он.

Также он добавил, что средний возраст попадающих в ряды украинской армии постоянно растёт, это означает определённые трудности подготовки.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что украинское командование просит дополнительно призвать в ряды ВСУ полмиллиона человек. А 25 декабря в Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации.

Киев собирался снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отменить отсрочку для инвалидов третьей группы, а также лишить уклонистов права на предоставление госуслуг, включая оформление документов. Перед этим украинские власти уже расширили список категорий граждан, подлежащих призыву в ВСУ.

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев 6 января заявил, что изменения в законе о мобилизации на Украине будут касаться в том числе и находящихся за рубежом украинцев.