Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Западные страны не смогли поставить Россию и Белоруссию на колени, Москва и Минск уже сделали очень многое в сфере импортозамещения, заявил 29 января президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Известия/Сергей Лантюхов

«Главная задача в промышленной сфере — активизация сотрудничества (России и Белоруссии. — Прим. ред.) в сфере импортозамещения. Здесь очень много сделано, мы многое поняли из того, что не понимали ещё два года назад. Нас не удалось поставить на колени, наоборот, мы мобилизовались и сделали немало», — заявил Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Петербурге.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году на фоне спецоперации России на Украине западные страны ввели ряд санкций против Белоруссии. В частности, работу в республике прекратили Boeing, Volvo и H&M, а министерство финансов США ввело санкции против компаний БелАз и МАЗ.

В январе 2024 года Лукашенко заявил, что если компании из недружественных Минску стран будут уходить с белорусского рынка, то республика сама разберётся с их имуществом, как это произошло, в частности, с компанией McDonald’s.

России предстоит в 2024 году избавиться от какой-либо зависимости от стран Запада, заявил ранее на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что избавление России от зависимости от Запада не просто возможно, а уже продвигается довольно быстрыми темпами. Глава государства также назвал главные элементы технологического суверенитета России, которые имеют критическое значение для развития страны.