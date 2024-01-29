Стокгольм, 29 января, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Глава минобороны Швеции Пол Йонсон и бывший руководитель военного министерства Петер Хультквист выступили против запрета на размещение ядерного оружия на территории Швеции. Об этом военные заявили в эфире шведского телеканала SVT.

Johan Jeppsson / Ibl Bildbyr/ ZUMAPRESS.com / Global Look Press

На запрете настаивает Партия охраны окружающей среды. По мнению спикера партии по военно-политическим вопросам Эммы Бергингер, после размещения ядерного оружия в стране Швеция может стать целью для ядерных ударов.

«Почему нельзя чётко закрепить в законе, что мы не хотим ядерного оружия на территории Швеции?» — заявила Бергингер.

В свою очередь, министр обороны Пол Йонсон заявил, что запроса о размещении ядерного оружия в стране ещё никто не делал.

«Ни в США, ни в Великобритании или Франции не было ожиданий по поводу размещения ядерного оружия на территориях новых союзников», — сказал министр.

Вместе с тем бывший руководитель военного ведомства Хультквист отметил, что подобный вопрос никогда не был актуальным.

Как передавало ИА Регнум, 26 января британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на документы Пентагона написала, что США впервые за 15 лет намерены разместить своё ядерное вооружение на территории Великобритании, объясняя этот шаг возрастанием угрозы со стороны России.

Отмечалось, что издание обнаружило упоминания о возможных планах разместить ядерное оружие в Великобритании в документах, размещённых на сайте госзакупок. В них упоминается о необходимости приобретения дополнительных средств баллистической защиты и оборудования в рамках подготовки к «предстоящей ядерной миссии» в Великобритании.

Предполагается, что США планируют разместить ядерные боеголовки на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк. Мощность боеголовок в три раза превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

В свою очередь, Пентагон отказался от комментариев издания по данному вопросу.

До этого замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН 10 октября 2023 года заявил о финансировании США обновления мест хранения ядерных бомб в Британии. Воронцов пояснил, что такой шаг означает намерение Вашингтона вернуть ядерное вооружение на территорию Великобритании.

Вместе с тем президент России Владимир Путин в октябре 2023 года подчеркнул, что не видит необходимости в том, чтобы менять ядерную доктрину, так как никто здравомыслящий не посмеет применить атомное оружие против России.

При этом в декабре 2022 года президент на заседании Совета по правам человека заявил, что Россия никогда не применит ядерное оружие первой, так как рассматривает его не как средство нападения, а исключительно как средство защиты. В США в ответ заявили, что эти слова российского лидера нужно воспринимать всерьёз.