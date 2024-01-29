Москва, 29 января, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Освобождение Табаевки является ещё одним шагом к освобождению всей Харьковской области, заявил 29 января глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Евгений Биятов /РИА Новости

«Вооружёнными силами Российской Федерации освобождён населённый пункт Табаевка Харьковской области. Это ещё один шаг на пути к освобождению всего региона. Военнослужащие ВС РФ продолжают движение в направлении Купянска», — сказал Ганчев.

Он добавил, что перед российскими военными стоит нелёгкая задача, так как Вооружённые силы Украины довольно сильно укрепились.

«Но мы верим в наших ребят и победу», — сказал Ганчев «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал 29 января, что российские военные освободили населённый пункт Табаевка.

Кроме того, 21 января стало известно, что ВС России освободили населённый пункт Крахмальное Харьковской области. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо ранее признал потерю этого населённого пункта.