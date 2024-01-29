Стамбул, Турция, 29 января, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Правоохранители задержали 51 человека по подозрению в причастности к стрельбе в католическом храме в Стамбуле, сообщает агентство IHA.

ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

По этим данным, 23 задержанных будут депортированы из Турции.

«К утру понедельника (29 января. — Прим. ред.) в рамках расследования были задержаны ещё четыре человека, в общей сложности — 51. Департаменту миграции передали 23 из них для последующей депортации. У 28, в том числе троих граждан Турции, взяли отпечатки пальцев, их допрашивают. Известно, что они обсуждали нападение в мессенджере, следствие выяснит, кто им дал указание совершить его», — сказано в материале.

Напавшие на церковь использовали автомобиль с польскими номерами, сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют законность их въезда в Турцию, совершённых этими лицами ранее нарушений пока не выявлено, сказано также в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 28 января неизвестные совершили нападение на католический храм Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Один человек погиб, двое получили ранения.

Нападение произошло во время воскресной службы. Два человека в масках ворвались в здание церкви и открыли стрельбу. В храме находились около 50 человек.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что двое подозреваемых в совершении нападения — иностранцы, один из них — гражданин Таджикистана, другой — гражданин России. По словам Ерликаи, оба подозреваемых иностранных гражданина, предположительно, являются членами ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сообщалось, что всего по подозрению в причастности к совершению данного преступления задержаны 47 человек. Дипломаты уточняют личность задержанного гражданина России, проинформировали ранее в консульстве РФ.