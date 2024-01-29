Рим, 29 января, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Итальянская актриса и телеведущая Сандра Мило умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщили 29 января её родственники.

Italy Photo Press /Zuma/TASS Актриса и телеведущая Сандра Мило

«Сегодня в 8:25 утра наша мама скончалась», — написали в соцсетях дети актрисы Майло, Дебора, Чиро и Аззурра.

По их словам, Мило мирно скончалась в постели в окружении своих близких. Рядом с ней находились обе её любимые собаки.

Сандру Мило (настоящее имя — Сальватриче Елена Греко) называли одной из муз режиссёра Федерико Феллини. Актриса снялась в его картинах «Восемь с половиной» и «Джульетта и духи». Мило также работала с основателем итальянского неореализма Роберто Росселлини и другими великими режиссёрами этого течения, возникшего в послевоенном кинематографе.

Всего на счету актрисы более 100 ролей. Она дебютировала на киноэкране в 1955 году, исполнив роль Габриэллы в комедии Антонио Пьетранджело «Холостяк». Затем снялась в таких фильмах, как «Генерал Делла Ровере», «Адуя и её товарки», «Ванина Ванини».

В 1968 году Мило перестала сниматься, чтобы полностью посвятить себя семье и детям. На большой экран и на телевидение она вернулась в 1979 году, а в 2007-м с успехом выступила на театральной сцене в спектакле «Восемь женщин».

В 2020 году Ассоциация иностранной прессы в Италии присудила ей премию «Золотой глобус» за вклад в кинематограф. Годом позже итальянская киноакадемия наградила Мило премией «Давид ди Донателло».