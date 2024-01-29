Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Женщина-космонавт из Белоруссии готовится к полёту на Международную космическую станцию (МКС) весной 2024 года. Об этом 29 января заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Роскосмос

«Идёт подготовка белорусского космонавта для полёта на российский сегмент МКС, это мероприятие запланировано на весну текущего года», — сказал Путин.

Как ранее передавало ИА Регнум, космический корабль «Союз МС-25» направят к МКС по двухвитковой схеме, в результате чего экипаж, в составе которого будет космонавт из Белоруссии Марина Василевская, прибудет на станцию уже через три часа после старта. Об этом рассказал начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин.

Первоначально полёт Василевской на МКС планировали на осень 2023 года, однако его пришлось перенести из-за ситуации с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-22», получившим в космосе повреждения радиатора.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 августа 2023 года рассказал, что полёт космонавтки из Белоруссии на МКС состоится в первом квартале 2024 года. Он также рассказал, как договаривался о полёте с руководством России и госкорпорации «Роскосмос».