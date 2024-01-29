Екатеринбург, 29 января, 2024, 15:13 — ИА Регнум. После смертельного ДТП в Свердловской области многие дети были в шоке, некоторые же не поняли, что произошло. Гибель тренера во время ДТП является огромной потерей, рассказали родители детей-хоккеистов изданию «Газета.Ru».

Прокуратура Свердловской области

«Говорит (сын. — Прим. ред.), удар пришёлся на голову, носом ударился. Серьёзно, слава богу, не пострадал, но шок такой. Все там в шоке были. Он сказал, что сам ничего не понял, так как спал. Всё рано утром было. Он сказал: «Я сплю и просыпаюсь от того, что суматоха происходит, ничего понять не могу. По автобусу всё летает, крутится, вертится». Он схватился за что-то и удержался, но головой стукнулся. У кого-то тоже ушибы, двое мальчишек у них — один в больнице, другой мальчик в реанимации, тренер погиб», — сказала мать одного из мальчиков Надежда.

Вместе с тем женщина назвала погибшего наставника «сильным» человеком, который давно работал с командой.

В свою очередь отец другого мальчика, Евгений, назвал гибель тренера потерей для детского хоккея.

По его словам, погибший был отличным человеком, под руководством которого хоккейная команда достигала прогресса. Более того, он популяризировал среди молодёжи советский хоккей, отметил Евгений.

«Это огромная потеря для новоуральского хоккея и для детского хоккея в целом», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, в автобусе находились 18 детей и тренер. Водитель и пассажиры легковушки скончались на месте. Тренер и двое детей получили травмы, они были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Известно, что юные хоккеисты ехали из Челябинской области в Новоуральск. Они возвращались домой после соревнований. В районе посёлка Верх-Нейвинский у автобуса лопнуло колесо, его вынесло на встречную полосу, по которой двигался легковой автомобиль. Оба транспортных средства в результате столкновения оказались в кювете.

По данным региональной прокуратуры, пассажирский автобус и легковой автомобиль марки Citroen столкнулись 29 января около 9:30 по местному времени (7:30 мск) на дороге к посёлку Верх-Нейвинский. ДТП произошло в 4 км от трассы Екатеринбург — Серов. Причиной аварии стало лопнувшее колесо автобуса.