Киев, 29 января, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Власти в Киеве должны сообщать украинскому населению правду о ситуации на фронте, а не распространять «чепуху» о якобы успешных действиях ВСУ. Об этом украинский политик Георгий Тука заявил в эфире телеканала «Прямой».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, людей почти два года убеждают в том, что боевые действия продлятся всего два-три месяца, что в армии всё отлично, что летом ВСУ будут в Крыму.

«Всю эту чепуху распространяли политики», — возмутился Тука.

Он добавил, что власти опасаются раскрывать данные о военных потерях, так как это шокирующие цифры.

«Если станут известны настоящие потери, я думаю, это приведёт к паническим настроениям в обществе», — резюмировал политик.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ теряют каждый день примерно по 1200 бойцов убитыми и ранеными из-за успешно организованной активной обороны российских войск в зоне спецоперации. По его оценке, Россия в течение двух месяцев ещё больше нарастит поставки вооружений в зону СВО, а Украина уже не сможет догнать её по темпам выпуска.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. человек.