Зеленский пригрозил Западу третьей мировой в случае отказа помогать
Зеленский: чтобы не допустить третьей мировой, Запад должен давать Киеву помощь
Киев, 29 января, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что остановить конфликт на Украине и не допустить третьей мировой войны можно, если вовремя давать Киеву помощь, оружие или финансы.
«Очень важно, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы», — сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.
По его словам, в этом случае можно не допустить третьей мировой войны, разрушения Украины и глобальной миграции.
Также он добавил, что Украина очень зависит от военной поддержки США и стран Евросоюза.
Ранее американская газета The Washington Post написала, что киевскому режиму сложно скрывать отчаяние из-за того, что шанс на победу в военных действиях с Россией упущен по причине медлительности Запада с поставками оружия. Отмечается, что шансы Киева на успех фактически исчезли, когда Запад упустил момент и не поставил Украине необходимую помощь.
Испанская газета ABC написала 23 января, что лидер Зеленский находится в отчаянии на фоне военных неудач ВСУ и уменьшения помощи со стороны Запада. Журналисты отметили, что Киев проигрывает в конфликте с Россией, а его союзники выказывают усталость от конфликта.
Позднее в этот же день бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен написал, что в ЕС началась паника из-за отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению Вооружённых сил России. По его словам, нет никакого сомнения в том, что Москва добьётся успеха в этом конфликте.