Киев, 29 января, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что остановить конфликт на Украине и не допустить третьей мировой войны можно, если вовремя давать Киеву помощь, оружие или финансы.

Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Очень важно, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы», — сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, в этом случае можно не допустить третьей мировой войны, разрушения Украины и глобальной миграции.

Также он добавил, что Украина очень зависит от военной поддержки США и стран Евросоюза.

Ранее американская газета The Washington Post написала, что киевскому режиму сложно скрывать отчаяние из-за того, что шанс на победу в военных действиях с Россией упущен по причине медлительности Запада с поставками оружия. Отмечается, что шансы Киева на успех фактически исчезли, когда Запад упустил момент и не поставил Украине необходимую помощь.

Испанская газета ABC написала 23 января, что лидер Зеленский находится в отчаянии на фоне военных неудач ВСУ и уменьшения помощи со стороны Запада. Журналисты отметили, что Киев проигрывает в конфликте с Россией, а его союзники выказывают усталость от конфликта.

Позднее в этот же день бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен написал, что в ЕС началась паника из-за отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению Вооружённых сил России. По его словам, нет никакого сомнения в том, что Москва добьётся успеха в этом конфликте.