Калуга, 29 января, 2024, 14:55 — ИА Регнум. На парковках бывшего завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калужской области скопились тысячи автомобилей, сообщает Autonews.

Павел Лисицын/ РИА Новости

Отмечается, что на парковке завода стоят несколько тысяч автомобилей немецких, японских и китайских брендов, сокрытых снегом.

Так, среди них есть продающиеся в КНР Volkswagen Tyron, разработанная для китайского рынка Audi Q6, а также кроссоверы Toyota RAV4, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8.

С какой целью эти автомобили хранят именно на территории завода, не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, автомобильный концерн Volkswagen AG продал все свои российские активы, включая автозавод в Калуге, структуре холдинга «Авилон» — ООО «Арт-Финанс».

В автоконцерне отметили, что продали доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе в дочерних компаниях ООО «Фольксваген Компоненты и услуги», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование». «Арт-Финанс» также приобрело всю инфраструктуру Volkswagen в России.

В начале января вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров на площадке Координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме «Россия» заявил, что производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируется возобновить в первом полугодии 2024 года.