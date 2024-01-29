Уфа, 29 января, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал третьим клубом от Восточной конференции, обеспечившим себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» 29 января одержал победу на выезде над владивостокским «Адмиралом» со счётом 2:1. В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Данил Алалыкин и Ярослав Цулыгин. У проигравших отличился Джованни Фьоре.

Ранее участниками плей-офф КХЛ от Восточной конференции стали магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», санкт-петербургский СКА, московские «Динамо» и «Спартак», нижегородское «Торпедо».

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