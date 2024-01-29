Москва, 29 января, 2024, 15:05 — ИА Регнум. В распоряжении ИА Регнум оказалось видео нашумевшего конфликта в подмосковном Чехове, где группа уроженцев Армении пыталась избить участника СВО. При этом на кадрах видно, как бойца Артёма защищают два других армянина от нападения своих земляков. Позже один из них рассказал, что в тот день для него не было разницы армянин или русский, виноват тот, кто пытался избить толпой.

ИА Регнум

В ночь с 13 на 14 января в кафе «Вояж» в Чехове произошёл конфликт между посетителями, в результате которого завязалась драка. В результате инцидента пострадал участник СВО по имени Артём, находящийся в отпуске после ранения. Информация об этом быстро распространилась в социальных сетях благодаря общественной организации «Русская община», представители которой утверждали, что в тот вечер на бойца СВО напали около 12–15 человек. Якобы, именно его причастность к участию в боевых действиях и стала причиной конфликта.

Мы попытались связаться с «Русской общиной», хотели поговорить с Артёмом, чтобы он описал события того дня в интервью. Нам отказались предоставить его номер. Тогда журналисты ИА Регнум попытались найти других свидетелей тех событий и доказательства или опровержения массового избиения приезжими участника СВО. Мы связались с 38-летним директором кафе «Вояж» Рудиком. Его версия отличается от распространяемой в соцсетях истории.

«Драка вспыхнула мгновенно, секунд за 40. Я увидел, как два армянина толкали русского. Он был в обычной гражданской одежде. Мы с работниками подскочили, когда завязалась серьёзная драка. Все были пьяны. Боец СВО был с другом, но его друг за него не заступился, а только кричал, что «он из ФСБ». За русского парня заступились только мы, хотя мы сами армяне. Но мне как директору заведения нет разницы, армянин, или русский, или другой национальности человек. В тот вечер армяне были не правы, их было двое, а русский — один», — рассказал директор кафе «Вояж».

По словам Рудика, в момент конфликта он ещё не знал, что пострадавший — боец СВО, об этом директор кафе услышал только спустя несколько дней в новостях. И никто из сотрудников заведения не слышал, чтобы кто-то кричал об СВО и угрожал военному. По итогу у журналистов ИА Регнум оказались на руках две разные версии события той ночи, поэтому мы нашли других очевидцев, которые предоставили редакции видео.

ИА Регнум удалось получить видеозапись драки, сделанную в тот вечер одним из посетителей кафе.

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На кадрах видно, как сотрудники кафе останавливают конфликт. Директор кафе Рудик вместе со своим другом встают между своими земляками и бойцом СВО. Мужчинам пришлось успокаивать всех участников конфликта, в том числе Артёма, который рвался в бой. Чтобы не допустить продолжения драки на улице возле кафе, Рудик проследил, чтобы все участники разъехались.

«Мои работники русского парня оградили и повели к гардеробной. А я лично выгнал нападавших из кафе и дождался, пока они сядут в машину и уедут. И только после этого выпустили военного. Травм никто не получил, и все спокойно разъехались», — сказал Рудик.

Возможно, на кадрах запечатлён не весь конфликт, в деле разбирается СК. Правоохранители изъяли для изучения записи видеокамер, установленных в кафе. Директор кафе говорил, что на камерах видно весь конфликт, который, по его словам, сильно преувеличили. Сам Рудик признался, что ждёт, пока СК опубликует записи с камер видеонаблюдения.

Владелец кафе также утверждал, что не видел телесных повреждений ни у бойца СВО, ни у других участников конфликта. Но позже в соцсетях «Русской общины» появилась информация о том, что Артём получил травмы и находится на лечении. Подробностей о диагнозе и тяжести телесных повреждений журналистам у представителей общественной организации получить также не удалось. 23 января община опубликовала видеоотчёт о том, как навестила Артёма у него дома. В видео мужчина сообщил, что чувствует себя «получше».