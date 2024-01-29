Москва, 29 января, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Курение — одна из пяти главных причин поражения сердечной мышцы, сообщила кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова в Telegram-канале.

Павел Лисицын /РИА Новости

«Никотин и смолы, попадающие сначала в дыхательные пути курильщиков, а потом и в систему кровообращения, в два раза увеличивают риск гибели участка сердечной мышцы», — говорится в сообщении.

При этом врач добавила, что опасны не только сигареты, но и кальяны, вейпы, а также устройства для нагревания табака. Она порекомендовала бросить курить, а также обратить внимание на четыре других фактора, вызывающих заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Если у вас сидячая или стоячая работа, обязательно делать физкультурные паузы. Интенсивная тренировка в спортзале после сидячего рабочего дня не заменит физкультурные паузы», — посоветовала специалист.

Вместе с тем Баранова призвала контролировать артериальное давление, уровень гомоцистеина, глюкозы и инсулина в крови, а также обеспечивать нормальные показатели всех видов холестерина.

Как сообщало ИА Регнум, в России вновь вернулись к обсуждению полного запрета на продажу вейпов. Парламентарии намерены внести в Госдуму соответствующий законопроект. В пояснительных документах к нему говорится, что число любителей вейпов оценивается в диапазоне от восьми до десяти миллионов человек. При этом электронные системы в основном предпочитает молодёжь.

Специалисты считают, что при их употреблении есть риски: «парение» повышает шансы развития ряда заболеваний дыхательной системы и даже рака легких. Остаётся под вопросом и безопасность для здоровья других компонентов жидкостей, в частности глицерина.