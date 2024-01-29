Москва, 29 января, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Рэпер Vacio (Николай Васильев), который участвовал в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, пойдёт служить в армию весной 2024 года, сообщил 29 января его адвокат Роман Попов.

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«Николай пойдёт служить в армию этой весной, но в какие именно войска — будет зависеть от категории годности, их всего четыре, и пока это неизвестно», — сказал адвокат, слова которого приводит «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в Москве в клубе «Мутабор» прошла закрытая «голая» вечеринка блогера Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды.

После мероприятия Васильев, который щеголял на вечеринке в одном носке, был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), а затем арестован еще на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции.

Рэпер извинился за участие в мероприятии и заявил, что не хотел своим поведением никого оскорбить. Его адвокат позднее уточнял, что Васильев после отбывания наказания в виде 10 суток встал на воинский учёт и прошёл медицинскую комиссию.

Участники спецоперации достойны больше уважения и внимания со стороны общества и государства, так как у них разные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии», заявил президент России Владимир Путин, вероятно, намекая на скандальную «голую» вечеринку.