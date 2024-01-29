Лондон, 29 января, 2024, 14:34 — ИА Регнум. В Лондоне недовольны контактами президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным после начала специальной военной операции, пишет газета Telegraph со ссылкой на бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон

«Я думала, что это посылает очень противоречивые сигналы о решимости Запада», — приводит издание слова Трасс из программы «Путин против Запада», которая должна выйти в эфире Би-Би-Си 29 января, говоря о контактах Макрона с Путиным.

Трасс заявила, что была «разочарована» французским лидером.

По данным издания, Макрон продолжал разговаривать по телефону с Путиным ещё долгое время после того, как другие страны Североатлантического альянса разорвали связи с Москвой после начала спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря 2023 года российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции рассказал о прекращении взаимодействия с французским коллегой по инициативе самого Макрона, хотя ранее имели место «добрые рабочие отношения». Путин напомнил, что посещал Францию, а Макрон — Россию, была насыщенная международная и двусторонняя повестка. Москва готова к диалогу и не уклоняется от работы с Парижем, но обоюдного желания не наблюдается, сказал Путин.

На следующий день, 15 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности к возобновлению диалога с Владимиром Путиным. Он добавил, что его телефонный номер не изменился и для достижения результата Франция всегда окажет поддержку.