Москва, 29 января, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Президенту США Джо Байдену следует собрать международную коалицию по освобождению Техаса и его жителей во имя демократии. Об этом 29 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

ADAM DAVIS /EPA/ТАСС

«Самое время американскому президенту в лучших традициях своего предшественника Обамы заявить «Texas must go» и собрать международную коалицию по освобождению его жителей во имя демократии», — написала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США с Мексикой и запретила доступ к нему агентам американской федеральной пограничной службы. Речь идёт о территории парка Шелби в городе Игл-Пасс, где нелегальные мигранты попадают в Соединённые Штаты после пересечения реки Рио-Гранде.

Верховный суд США выпустил временное постановление, согласно которому следует убрать ограждения на границе штата Техас с Мексикой. Документ раскритиковал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, заявивший, что такое решение помогает Байдену осуществлять иностранное вторжение в США.

Нацгвардия Техаса в целях борьбы с нелегальной миграцией возвела на участке границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Губернатор штата Грег Эбботт официально объявил о «вторжении и праве на самозащиту» и не стал подчиняться решению Верховного суда, предписывающего убрать заграждение.

Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили Байдена в нежелании защищать американскую границу.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 26 января написал о том, что появление Техасской Народной Республики на территории США становится всё более реальным. Он также напомнил, что гражданская война в Соединённых Штатах началась после того, как отдельные штаты попытались образовать конфедерацию.