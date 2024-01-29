Москва, 29 января, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 29 января.

Павел Бедняков / РИА Новости Владимир Путин

«Президент не участвует в предвыборных дебатах», — ответил Песков на вопрос о планах Путина участвовать в них.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Центризбирком РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства.

После заседания комиссии Владимир Машков заявил, что у Путина была возможность идти на выборы президента от партии, однако ему важно было увидеть поддержку граждан России, вне зависимости от политических взглядов.

Машков отметил, что во время сбора подписей в поддержку кандидатуры Путина можно было наблюдать единение всех граждан.

В штабе Путина 17 января объявили, что по России собрали более 2,5 млн подписей.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

Вместе с тем 29 января глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что порядка 10 тыс. заявок подано на участие в электронном голосовании на выборах президента РФ. Кроме того, 2,5 тыс. заявок зарегистрировано через систему «Мобильный избиратель».