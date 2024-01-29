Москва, 29 января, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, допускающий конфискацию имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщает 29 января ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум

Группа депутатов во главе с председателем Госдумы 22 января внесла документ на рассмотрение. В первом чтении он был принят 24 января.

Речь идёт о внесении изменений в статью 104.1 УК РФ о конфискации имущества. В числе прочего расширяется перечень преступлений, по которым на основании обвинительного приговора предусматривается конфискация имущества, полученного в результате совершения этих преступлений.

Во втором чтении комитет поддержал поправку, дополняющую статью 104.1 примечанием о деятельности, направленной против безопасности РФ. Под таковой понимается совершение по меньшей мере одного из преступлений, предусмотренных в том числе статьями о наёмничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки и бандитизме. Перечень включает более 30 статей Уголовного кодекса.

По словам председателя комитета Павла Крашенинникова, рассмотреть законопроект во втором чтении будет предложено на пленарном заседании 31 января, в третьем чтении — 1 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, инициативу поддержали в I чтении 395 депутатов Госдумы.