Вашингтон, 29 января, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в пятёрку самых медленных игроков сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 29 января сообщает JFreshHockey на странице в соцсети X.

David Zalubowski /AP/TASS Хоккеист Александр Овечкин

Для расчёта учитывалось количество ускорений в среднем за 60 минут игры, при которых игрок набирал устойчивую скорость более 32 км/ч.

Самым медленным хоккеистом оказался форвард «Эдмонтона» Кори Перри, который ни разу за сезон не разогнался до 32 км/ч. На второе место попал российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко, который в среднем по 0,3 раза за матч ускорялся до 32 км/ч.

Третье место с показателем в 0,5 разделили Александр Овечкин, нападающий «Баффало» Джефф Скиннер и форвард «Миннесоты» Патрик Марун.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 44 матча. В его активе девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января Овечкин прервал свою безголевую серию из восьми матчей подряд, отличившись в игре против «Даллас Старз». Эта шайба стала для него 831-й в карьере НХЛ. В этой встрече «Вашингтон» потерпел поражение со счётом 4:5, пропустив решающий гол в овертайме.