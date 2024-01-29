Ярославль, 29 января, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Боевая часть атаковавшего в Ярославле беспилотника, которая содержит взрывное устройство, обезврежена, угроза безопасности нейтрализована, заявил 29 января губернатор региона Михаил Евраев в своём Telegram-канале.

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Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена», — написал он.

Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована, предприятие работает в штатном режиме, добавил глава Ярославской области.

Как передавало ИА Регнум, 29 января неопознанный беспилотник самолётного типа рухнул недалеко от установки гидрокрекинга на территории НПЗ в Ярославле.

Евраев уточнял, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, возгорания нет.

Кроме того, в этот же день средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали беспилотник на территории Неклиновского района Ростовской области. Ещё один беспилотник, запущенный с территории Украины, средства ПВО сбили в небе над Брянской областью.