Москва, 29 января, 2024, 14:07 — ИА Регнум. С 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве пройдет II международный фестиваль документального кино «RT. Док: Время героев». В программу кинофестиваля войдут 25 лент о героях специальной военной операции.

Афиша II международного фестиваля «RT. Док: Время героев»

Фестиваль откроет картина документалиста RT Клима Поплавского «Военкоры-3: он молится на языке Бога». Третья часть цикла посвящена работе корреспондента RT на арабском Саргона Хадая, чьи репортажи регулярно выходят из самого пекла сражений. По словам режиссера ленты, съемочная группа сопровождала корреспондента на протяжении полутора недель, побывав с ним на передовой в экстремальных условиях.

Пресс-служба II международного фестиваля «RT. Док: Время героев» Кадр из фильма «Военкоры-3: он молится на языке Бога»

На фестивале состоится премьера картины документалиста Ольги Кирий и режиссёра Олега Некишева «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера». Это эксклюзив RT, где бывший американский офицер Скотт Беннетт отправился в Донбасс, чтобы своими глазами увидеть происходящее на фронте. Беннетт жил в казармах и подвалах, посещал фронт, общался с командирами добровольческих подразделений, прошёл ускоренные курсы по управлению БПЛА.

«Скотту показали собранное в Донбассе натовское вооружение, которым бьют по мирному населению, и, будучи в госпитале, где лечат наших раненых бойцов, он попросил у них прощения за оружие, которое Америка поставляет на Украину», — рассказывает военкор RT Ольга Кирий.

Пресс-служба II международного фестиваля «RT. Док: Время героев» Кадр из фильма «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера»

Семён Пегов представит новую работу «Горловский спецназ ЖКХ» — о мужчинах и женщинах, которые восстанавливают город после ежедневных обстрелов. Работу современной артиллерии покажут документалисты RT — автор Ольга Кирий и режиссёр Михаил Буров — в премьерной картине «Боги войны». Ещё одна премьера — фильм автора Андрея Гимбатова, режиссёра и оператора Михаила Харитонина «Отряд «Бессмертный Сталинград» — о добровольческом отряде из Волгограда.

Пресс-служба II международного фестиваля «RT. Док: Время героев» Кадр из фильма «Боги войны»

Также в рамках фестиваля покажут документальные фильмы «Театр на линии фронта» (ВГТРК), «Донбасс. Дети на продажу» и «Всегда на страже» (Первый канал), «24/02» (телеканал «Спас»), «Неравнодушные» (телеканал «360»), «Спецпроект: в городе «миллиона роз» («Москва 24»), «Ты нужен» (ИД «Комсомольская правда»).

Кроме того, на фестивале состоятся мероприятия деловой программы: встречи с создателями и героями картин, дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения. Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников примет участие в круглом столе на тему религии на войне, пранкеры Вован и Лексус расскажут об искусстве информационных войн. «Культурный фронт» объединит деятелей культуры. Также состоятся обсуждения на темы помощи фронту и восстановлению психики с посттравматическим синдромом. Музыкальным гостем церемонии открытия станет Юлия Чичерина, а на закрытии выступит певец Алексей Поддубный (Джанго).